vor 19 Minuten

71-Jährige gerät unter Lkw-Anhänger und stirbt

Schwerer Unfall in Wasserburg am Inn: Eine 71-Jährige ist unter einen Lastwagen-Anhänger geraten und so schwer verletzt worden, dass sie starb. Der Unfall passierte, als der Lkw-Fahrer aus einer Ausbuchtung in den fließenden Verkehr fuhr.