700 Bedürftige beim Obdachlosen-Frühstück in Nürnberg

Hunderte Menschen warten in der Früh auf das "Obdachlosen-Frühstück to go", mitten in der Nürnberger Altstadt. Wo sonst Touristenströme zu sehen sind, stehen Bedürftige Schlange. An diesem Tag kommen immer mehr Menschen, zögerlich reihen sie sich in die Schlange ein, die immer länger wird. In den Gassen zwischen Rathaus und St. Sebald stehen kleine Grüppchen, aber auch viele Einzelpersonen, die darauf warten eine Frühstückstüte zu bekommen. Viele verdecken ihr Gesicht, die Scham ist groß.

Ein Frühstück to go – finanziert aus Spenden

Seit ungefähr zwei Jahren bietet das evangelisch-lutherische Dekanat Nürnberg das Frühstück to go an. Diakonin Ute Kollewe organisiert das Ganze und hält alle Fäden in der Hand, damit jeden Freitag alle Bedürftigen eine Frühstückstüte bekommen. Alle sollen darin das gleiche vorfinden, niemand wird benachteiligt. In der Tüte: Obst, Brot, Getränke, Wurst, Käse, heute mal ein Ei, Gemüse und etwas Süßes. Die Lebensmittel, die in die Tüte kommen, kauft die Diakonin ein. Etwa 3.000 Euro braucht sie dafür. Viele Nürnberger und Nürnbergerinnen würden das durch Geldspenden ermöglich. Auch die Kirchen in der Altstadt – St. Sebald, St. Lorenz, St. Egidien und St. Jakob – unterstützen finanziell.

Rund 40 Ehrenamtliche Helfer packen jede Woche mit an

Ein fester Stamm von Ehrenamtlichen kommt jeden Freitag in das Haus Eckstein, um hier zu helfen. Ihre Arbeit beginnt lange vor der Ausgabe der Tüten. Erstmal müssen die Lebensmittel verpackt werden. Ein Bäcker hat gerade frisches Brot und Brötchen geliefert, die wandern jetzt in die Brotzeittüten für die Bedürftigen. Jede Tüte hat ungefähr einen Wert von sechs Euro. Für viele Menschen ist das äußerst kostbar. Sie werden sich den Inhalt sorgsam einteilen, denn das Frühstück to go gibt es nur einmal in der Woche.

Heißer Kaffee und Tee zum Aufwärmen

Unter den Bedürftigen sind viele Obdachlose, die auf der Straße leben. Mit ihrem Hab und Gut kommen sie zu der Ausgabe am Haus Eckstein. Es sind viele ältere Menschen dabei, die sich auf kleine Wägelchen oder Rollatoren stützen, weil sie nicht so lange stehen können. Solange sie warten, verteilen die Helfer heiße Getränke. Was auffällt: Jeder bemüht sich um ein nettes Wort. Die Ehrenamtlichen sind auch da, um mit den Bedürftigen zu sprechen, sich zu unterhalten. Sie wollen ihnen das Gefühl geben, dass sie hier willkommen und gern gesehen sind, dass es keine Schande ist, hier Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Gegenteil: Es geht den Helfer rund um Ute Kollewe darum, für sie da zu sein.

Bedürftigkeit nimmt zu

In den vergangenen Wochen sind immer mehr Menschen gekommen. Ute Kollewe denkt, dass das so weiter gehen wird. Während der Corona-Pandemie hat das evangelisch-lutherische Dekanat Nürnberg für obdachlose und bedürftige Menschen das "Frühstück to go" ins Leben gerufen. In dieser Zeit kamen um die 450 Menschen. Jetzt sind es deutlich mehr: 700 Personen, die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Der Krieg in Europa und die damit verbundene Energiekrise machen den Menschen Angst, erzählt sie. Viele fürchten bald ihre Wohnung zu verlieren, weil sie sich die Energiepreise nicht mehr leisten können. Lebensmittel würden immer teurer, das stürze viele Menschen in den Abgrund. Zunehmend kommen auch von Altersarmut betroffene Rentner, junge Familien und Alleinerziehende, berichtet die Diakonin. Natürlich seien auch sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine inzwischen in Nürnberg angekommen, auch sie nehmen dankbar das Obdachlosen-Frühstück in Anspruch.

Bedürftigen unter die Arme greifen

Ute Kollewe und die vielen anderen Helfer wollen einfach nur eines und das fasst die Diakonin so zusammen: "Was ich bewirken will ist, dass die Menschen etwas zu essen haben, dass sie weniger Sorgen haben. Mein und unser Ziel ist es, bedürftigen Menschen zu helfen. Das ist unsere Bestimmung und in gewisser Weise unser Auftrag, hier was zu tun." Menschen, die am Rande stehen, will die Diakonin ein Gesicht geben. Diesen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sei unglaublich wichtig.