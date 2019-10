700.000 Euro für den Kauf der Hornschuch-Villa in Kulmbach

Die Stadt Kulmbach hat für eine Million Euro die Hornschuch-Villa gekauft. Den Erwerb des Gebäudes fördert der Freistaat Bayern mit 750.000 Euro. In dem repräsentativen Fabrikanten-Gebäude der ehemaligen Spinnerei sind bereits Büros der Uni Bayreuth eingezogen, weitere sollen folgen.

1.000 Studenten und 20 Professoren

Die Universität Bayreuth wird im Wintersemester 2020/21 in Kulmbach eine Fakultät für Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität und Gesundheit errichten. Für 1.000 Studenten ist ein Campus “Life Science – Food and Health“ geplant. 20 Professoren sollen nach Kulmbach kommen.

Fakultät wichtig für Zukunft der Stadt

Der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) dankte der Staatsregierung für die Förderung. "Wir wissen den Freistaat als verlässlichen Partner an unserer Seite. Mit seiner Unterstützung können wir Kulmbach fortentwickeln und in unsere Stadt investieren", so der Oberbürgermeister.