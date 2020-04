70 Jahre Romantische Straße – Deutschlands älteste Ferienstraße

Die Veranstaltung anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Romantischen Straße selbst, aber auch andere große Veranstaltungen im Freien seien mit 500 oder sogar bis zu 1.500 Besuchern in diesem Jahr nicht möglich, teilt Geschäftsführer der Romantischen Straße, Jürgen Wünschenmeyer, mit. Das Sonderprogramm wurde für dieses Jahr abgesagt, allerdings sei nicht alles stornierbar. Laut Wünschenmeyer gebe es trotzdem Sonderhefte, nostalgische Jubiläumspostkarten und das Gewinnspiel zum Jubiläum. Was umgesetzt werden kann, werde auch umgesetzt, heißt es weiter.

Kleine Veranstaltungen im Herbst?

Wenn sich die Situation bessert, könne es außerdem sein, dass zum Beispiel kleine Wanderungen im Herbst angeboten werden. Da wegen des Virus Auslandsreisen in diesem Jahr voraussichtlich nicht möglich sein werden, hofft Jürgen Wünschenmeyer auf eine Art Renaissance was Urlaub innerhalb Deutschlands betrifft. Somit rechnet er auch damit, dass die 460 Kilometer lange Romantische Straße trotz Corona viele Touristen in die Städte entlang der Ferienstraße lockt.

Von Würzburg über Rothenburg ob der Tauber nach Füssen

Die Romantische Straße beginnt in Würzburg und endet in Füssen. Entlang der Straße liegen insgesamt 29 Orte. Besonders bekannt und beliebt bei Touristen sind dabei neben dem Startpunkt Würzburg auch Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Augsburg und das Schloss Neuschwanstein bei Füssen.