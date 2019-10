70 Jahre Patentamt: Die meisten Anmeldungen kommen aus Bayern

Gefeiert wird im Amt selbst eher weniger. Die Geschichte, auf die es zurückblicken kann, hat es in sich. Mit der Eröffnung des Deutschen Marken- und Patentamts in München am 1. Oktober 1949 konnten sich Tüftler ihre Erfindungen wieder schützen lassen - erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten hatten zuvor alle deutschen Patentanmeldungen beschlagnahmt. Damals waren es 432 Mitarbeiter. Heute, 70 Jahre später, sind es 2.300. Damit ist München der Hauptstandort für das Amt.