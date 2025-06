"70 Jahre Goggomobil" – Oldtimerausstellung in Dingolfing

Im niederbayerischen Dingolfing wird an diesem Wochenende das Jubiläum "70 Jahre Goggomobil" gefeiert. Der vor 70 Jahren erstmals gefertigte Kleinwagen aus Niederbayern war eines der erfolgreichsten Autos der deutschen Nachkriegsgeschichte und hat sich in die ganze Welt verkauft. Der Kleinwagen hat inzwischen Kult-Status und ist zum Sammlerobjekt geworden.

Goggomobil-Fans aus Australien in Dingolfing

Es läuft und läuft und läuft, das Goggomobil. Die weiteste Anreise hat Cathy Billiards mit ihren Goggo-Freunden aus Australien. Die letzten 500 Kilometer vom Flughafen Berlin nach Dingolfing fahren sie natürlich im Goggo. Mit 13 PS und 74 km/h Höchstgeschwindigkeit. "Das Goggo war mein erstes Auto", erzählt uns die Goggo-fahrende Australierin auf dem Weg nach Dingolfing. "Das ist ein sehr einzigartiges Auto und es macht viel Spaß damit zu fahren."

Das Ziel der goggofahrenden Australier an diesem Wochenende: Das Eisstadion in Dingolfing, wo die große Sonderschau "70 Jahre Goggomobil" aufgebaut wird. In der Mitte eines der Ur-Goggos von Bert Füchsel, Vorsitzender der Goggo- und Glasfahrergemeinschaft Dingolfing. "Das ist das 844. Auto, das in Dingolfing gebaut wurde", erzählt er stolz. Wenn es nicht gerade in der Ausstellung steht, fährt Füchsel damit gern seine Enkel zum Kindergarten. Erstmals zugelassen wurde das Auto am 12. Mai 1955 und ist bis heute regelmäßig im Einsatz.