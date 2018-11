70 Jahre Erfindermesse iENA

Auf der Erfindermesse iENA in Nürnberg werden alljährlich Neuigkeiten aus der ganzen Welt vorgestellt. Heuer sind 800 Erfindungen zu sehen, darunter eine Klobürste, die mit UV-C-Bestrahlung gereinigt und keimfrei gemacht werden soll. Auch eine Weiterentwicklung eines eCall-Systems für Fahrräder wird vorgestellt, das automatisch den Rettungsdienst verständigt, wenn der Radfahrer gestürzt und bewusstlos ist.

Rollkoffer, Tastentelefon, Katalysator – alles von der iENA

In diesem Jahr feiert die Erfindermesse in Nürnberg ihr 70-jähriges Bestehen. Rund 30.000 Erfindungen wurden hier in den vergangenen sieben Jahrzehnten präsentiert, darunter laut Veranstalterangaben zahlreiche Produktneuheiten, die später für viele Menschen Alltag wurden - wie etwa der Rollkoffer, die kindersichere Steckdose und die aufrollbare Hundeleine. Auch der erste Katalysator und das Tastentelefon nahmen hier ihren Anfang.

Patent- und Markenamt vor Ort

Zahlreiche wissenschaftliche Entwicklungen für Medizin und Industrie wurden ebenfalls erstmals in Nürnberg der Öffentlichkeit präsentiert. Die iENA bietet zudem ein breites Informationsangebot für Erfinder und Kreative, rund um Patentanmeldungen sowie über Schutz- und Markenrechte. Das Deutsche Patent- und Markenamt steht den Erfindern bei patentrechtlichen Fragen zur Seite.

Am Wochenende für Jedermann geöffnet

Zum Jubiläum findet die iENA erstmals in der neuen Messehalle 3C des Nürnberger Messezentrums statt. Die Erfindermesse ist am Donnerstag und Freitag nur für Fachbesucher und am Wochenende auch für interessiertes Publikum geöffnet. Das Gastland ist der Iran, der mit seinem Erfinderverband unter anderem Innovationen aus dem medizinischen Bereich vorstellt.

Viele Erfinder in Bayern

Bayern hat in Deutschland die aktivste freie Erfinderszene. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Deutschen Patent- und Markenamtes hervor. Demnach haben freie Erfinder im Freistaat im vergangenen Jahr 764 Patente angemeldet. Auf Platz 2 der Statistik liegt Nordrhein-Westfalen mit 609 und auf Platz 3 Baden-Württemberg mit 573 angemeldeten Erfindungen.