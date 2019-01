70 Jahre BR - Glückwunsch auch aus Mainfranken

Die Würzburger Konditormeisterin Melanie Michel brachte zur Feier des Tages eine Winzertorte mit Silvanergeschmack vorbei. Im Mittagsmagazin auf Bayern 1 gab es ein kleines Ständchen von Erwin Pelzig § Co. Und auch sonst hat Mainfranken immer auch Moderatoren und Korrespondenten herausgebracht. Der Bogen reicht von Moderatorenlegende Ado Schlier über Hörfunkdirektor Martin Wagner bis zu zeitweiligen Auslandskorrespondenten wie Jörg Paas und Astrid Freyeisen.

Berichterstatter vor Ort

Das BR-Studio Mainfranken gestaltet seit 1977 das Programm des BR auf allen Ausspielwegen mit. Der aus Unterfranken stammende Intendant Reinhold Vöth wagte am 6. Februar 1977 die Gründung eines eigenen Studios in Würzburg mit einem eigenen Regionalprogramm. Es wurde zu einem wichtigen Teil des Bayerischen Rundfunks, dokumentierte in den letzten vier Jahrzehnten wichtige Ereignisse von überregionaler Bedeutung, vor allem den Mauerfall vor 30 Jahren, der auch das Leben zwischen Unterfranken und dem Nachbar in Thüringer verwandelt hat.