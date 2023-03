70 Jahre Anonyme Alkoholiker: Großes Treffen in München

"Ich trinke oft schon morgens Wein, obwohl ich gar nicht will." Michael ist Ingenieur, sportlich, attraktiv und seit vielen Jahren alkoholabhängig. Sobald er seine Wohnung verlässt, blinkt ihn überall Alkohol an. Dann nimmt er nur noch Kneipen, Kioske, Läden, die Alkohol verkaufen, wahr. Am liebsten würde er gar keinen Alkohol mehr trinken. Michael heißt eigentlich anders, doch er möchte wegen seiner Sucht nicht erkannt werden. Auf dem Weg, trocken zu werden, hilft ihm die Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker (AA). Er hangelt sich von Tag zu Tag, um die 24 Stunden bis zum nächsten Treffen nichts zu trinken. Im Kontakt mit anderen AA-Teilnehmern lernt Michael, den Alkohol stehen zu lassen, für den heutigen Tag. Sie bestärken ihn, denn alle haben das gleiche Problem. Und: Reden hilft.

Jeden Abend um 19 Uhr gibt es Treffen, online und in Präsenz

"Auch wenn ich auf Reisen im Ausland bin, besuche ich dort abends die Selbsthilfe-Meetings." Fast täglich geht Michael zu einem AA-Treffen oder schaltet sich zu. Das Gespräch mit anderen Betroffenen bestärkt ihn darin, seine Sucht zu besiegen. Die Treffen dauern eine Stunde und verlaufen meist ähnlich: Nach einer Vorstellungsrunde wird im Wechsel aus dem "Blauen Buch" vorgelesen, das die Entstehungsgeschichte der "Anonymen Alkoholiker" erzählt. Auch Lebensgeschichten sind hier festgehalten von Menschen, die mithilfe des vorgeschlagenen Genesungsprogramms gesund wurden. Anschließend tauscht man sich aus. Die einen wollen reden, die andern lieber zuhören.

AA-Ländertreffen in München: Kostenlos und ohne Voranmeldung

An diesem Freitag, 30. März, beginnt in München das deutschsprachige Ländertreffen der Anonymen Alkoholiker. Über 100 Veranstaltungen finden sowohl an der Ludwig-Maximilians-Universität als auch in der Zenith-Halle statt. Teilnehmen können nicht nur Betroffene, sondern auch Familienangehörige und Interessierte - kostenlos und ohne Voranmeldung. Der Themenbogen ist weit: Wie lerne ich, ehrlich zu sein gegenüber mir und anderen? Wie kann ich helfen, ohne Ratschläge zu erteilen? Kann mir Gottvertrauen helfen? Gegründet wurde die Selbsthilfe-Organisation ursprünglich 1935 in den USA. Die Anonymen Alkoholiker sehen sich als überkonfessionelle Gruppe, sind jedoch im christlichen Protestantismus verwurzelt. Mittlerweile gibt es sie fast auf der ganzen Welt. 2023 feiert die Gemeinschaft in Deutschland ihr 70-jähriges Bestehen. In Bayern gibt es insgesamt 300 Ortsgruppen der Anonymen Alkoholiker. Der Sitz der Anonymen Alkoholiker in Deutschland ist in Gottfrieding in Niederbayern.

Alkoholiker werden nicht verurteilt

Bei den AA-Meetings kann jeder offen über seine Krankheit reden, ohne verurteilt zu werden. Denn wer die Handlungen des anderen wertet, setzt ihn noch mehr herab. Um aus dem Teufelskreis Sucht auszusteigen, braucht es jedoch Selbstbewusstsein. Nur wer das hat, kann auch allein die Verantwortung für seine Abhängigkeit vom Alkohol übernehmen und schiebt nicht mehr die Schuld auf andere, sagen die Gründer der AAs.

Den Anonymen Alkoholikern geht es also um gegenseitige Stärkung und Genesung, mithilfe der zwölf Schritte des sogenannten Genesungsprogramms. Der erste Schritt lautet nach dem Blauen Buch so: "Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind – und unser Leben nicht mehr meistern konnten." Selbsterkenntnis ist nach ihrer Meinung also der erste Schritt zur Heilung.