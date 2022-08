70 Jahre alter Mann vermisst - zuletzt war er in Arzberg

Die Polizei Marktredwitz sucht einen Mann aus Siegsdorf, der seit dem 16. August vermisst wird. Bis zu diesem Tag hielt sich der 70-Jährige laut Polizei in Arzberg im Landkreis Wunsiedel auf. Er wollte am 16. August in Arzberg in den Zug steigen, der ihn zurück nach Siegsdorf bringen sollte. Dort kam er jedoch nicht an. Kontaktversuche blieben erfolglos.

Vermisster Siegsdorfer trug schwarze Augsburg-Cap

Bei dem Vermissten handelt es sich um Maximilian Feckl. Er wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 1,67 Meter groß und kräftig. Er trägt grau-melierte, kurze Haare. Zuletzt war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen, kurzen Hose bekleidet. Er trug zudem eine schwarze Cap mit dem Aufdruck "Augsburg".

Wer ihn seit dem 16. August gesehen hat, wird gebeten, die Polizei in Traunstein zu kontaktieren: Tel. 0861/9873-0. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Informationen zu dem Vermissten entgegen.