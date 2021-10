70-Jähriger überschlägt sich mehrfach und stirbt

Ein 70-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Burgoberbach in Mittelfranken tödlich verunglückt. Wie die Polizeiinspektion Ansbach am Samstag mitteilt, war der Mann alleine auf der Landstraße zwischen Rauenzell und Buroberbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 70-Jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete in einem Maisfeld.

70-Jähriger verstarb an der Unfallstelle

Nach Angaben der Polizei erlitt der Pkw-Lenker dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.