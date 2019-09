19.09.2019, 20:11 Uhr

70-jährige Münchnerin stürzt an der Klammspitze zu Tode

Südöstlich der Klammspitze ist am Morgen eine 70-jährige Frau aus München leblos aufgefunden worden. Laut Polizei in Oberammergau ist sie vermutlich schon am Mittwoch in dem Felsigen Gebiet mehr als 70 Meter abgestürzt.