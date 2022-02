70 Helfer suchen Verletzten - Unfallfahrer betrunken bei Freund

Die Suche nach einer verletzten Person hat am Dienstagabend bei Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, waren die Rettungskräfte ausgerückt, weil das automatische eCall-System eines Autos einen Notruf abgesetzt hatte. Beim Eintreffen konnten die Helfer das in eine Wiese geschleuderte Fahrzeug finden, jedoch nicht dessen Fahrer.

Suche nach Verletztem mit Hund und Wärmebildkamera

Da die Airbags des Autos ausgelöst und die Front sowie die Windschutzscheibe zerstört waren, habe man mit der Suche nach einer möglicherweise schwer verletzten Person begonnen. Wie die Feuerwehr dem BR auf Nachfrage mitteilt, seien 70 Ehrenamtliche an der Suche beteiligt gewesen. Es sei sowohl eine Drohne mit Wärmebildkamera, als auch ein Personensuchhund zum Einsatz gekommen.

Polizei trifft Unfallfahrer betrunken bei Freund an

Rund zweieinhalb Stunden später habe man den Gesuchten schließlich in der Wohnung eines Freundes angetroffen. Die wenigen Kilometer dorthin habe der 36-Jährige nach dem Unfall zu Fuß zurückgelegt. Als die Polizei ihn antraf, sei er alkoholisiert gewesen. Der Mann sei mit leichten Verletzungen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Schäden am Auto seien darauf zurückzuführen, dass der Mann bei seinem Abflug von der Straße einen Leitpfosten, eine Schneepflugmarkierung und ein Schild beschädigt hatte, heißt es von der Polizei. Der Mann muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.