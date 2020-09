vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

70 Helfer reaktivieren Skatepark in Coburg

Einst zählte er zu einem der größten Skateparks in Deutschland, seit ein paar Jahren ist der Platz in Coburg allerdings in Vergessenheit geraten. Jetzt packen 70 Helfer mit an, um den Park wieder neu zu beleben. Nur am Geld fehlt es noch.