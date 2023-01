7. und 8. Januar: Ersatzverkehr auf Münchner S-Bahn-Stammstrecke

Mitte des Jahres soll am Münchner Ostbahnhof ein neues, elektronisches Stellwerk in Betrieb gehen und für einen stabileren S-Bahnverkehr sorgen. Durch die Bauarbeiten kommt es an diesem Wochenende jeweils von 6.00 Uhr bis 17.30 Uhr zu Auswirkungen im Bahnbetrieb mit längeren Fahrzeiten. Teilweise müssen Fahrgäste auf Busse des Ersatzverkehrs ausweichen.

Schienenersatzverkehr am Wochenende

Laut Bahnsprecher Florian Kreibe ist am Samstagvormittag vor allem die Stammstrecke um den Münchner Ostbahnhof betroffen. Zwischen Isartor und Ostbahnhof fahren Busse. Dieses Wochenende stellt die Bahn neue Signale auf und muss den Bahnverkehr deshalb streckenweise unterbrechen. Die Bahn verspricht, die Arbeiten so gut es geht zu bündeln und in die Abendstunden oder aufs Wochenende zu verlegen.

Am Sonntag fahren bis 14 Uhr keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring, stattdessen Busse des Schienenersatzverkehrs. Wer am Wochenende mit der S-Bahn unterwegs ist, sollte in den Fahrplan schauen, rät die Bahn – und in der elektronischen Auskunft über App am besten Start und Ziel auswählen, um so die schnellste Verbindung zu finden.

Kritik an Stammstrecken-Sperrungen

Wirtschaftsvertreter kritisieren die Sperrungen der Stammstrecke. So sagt Wolfgang Fischer vom Verein "City Partner" dem BR, dass die Münchner Innenstadt einen besonders hohen Anteil von Menschen im öffentlichen Verkehr habe, nämlich 92 Prozent der Verkehrsteilnehmer. Viele Mitarbeiter von Geschäften und Gastronomiebetrieben in der Innenstadt und aus der Region seien mit der S-Bahn unterwegs und auf sie angewiesen.

Von Sperrungen am Samstag seien entsprechend nicht nur Kunden und der Freizeitverkehr betroffen, sondern vor allem auch Beschäftigte, die "kein Loft im Lehel besitzen" und alle Wege mit dem Fahrrad zurücklegen, so Fischer.

München: Wie die Bahn den S-Bahn-Ausbau plant

Im Münchner S-Bahn-Netz gibt es laut Bahn weiter zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen bei der S-Bahn, "Stationen werden barrierefrei ausgebaut und es wird weiter mit Hochtouren an der 2. Stammstrecke und am Bahnausbau München gebaut."

Mit den Bauarbeiten für die 2. Stammstrecke geht es dann ab 10. Januar weiter, und zwar bis in den Sommer hinein. Gebaut wird dann vor allem in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch. Über die Bauarbeiten und die einzelnen Fahrplanänderungen informiert die S-Bahn im Internet und in den entsprechenden Apps.