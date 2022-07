Wegen verlorener Wette: 7-Jähriger zündet seine Grundschule an

Weil er eine Wette gegen seinen Mitschüler verloren hatte, wollte ein siebenjähriger Bub in München seine Grundschule anzünden. Es entstand ein Sachschaden von annähernd 10.000 Euro. Die Schule musste vorübergehend evakuiert werden.

Schüler zündet Klopapierrolle mit Feuerzeug an

Der Grundschüler hatte gegen 10 Uhr den Unterricht verlassen - angeblich weil er auf die Toilette musste. Dort zündete er eine Klopapierrolle mit einem Feuerzeug an und kehrte dann ins Klassenzimmer zurück. Eine Lehrerin bemerkte den Brandgeruch und löste Feueralarm aus. Die gesamte Grundschule im Stadtteil Neuhausen wurde daraufhin evakuiert.

Zwei Hausmeister erleiden leichte Rauchgasvergiftungen

Während die Schülerinnen und Schüler das Gebäude verließen, gestand der Siebenjährige seiner Klassenlehrerin, was er getan hatte. Zwei Hausmeister erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, als sie die betroffenen Toilettenräume absuchten. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Als Grund für die Brandstiftung gab der Siebenjährige an, dass er eine Wette mit einem Mitschüler verloren habe. Sein Wetteinsatz für diesen Fall war, dass er die Schule anzündet. Worum es in der Wette ging, ist nicht bekannt. Der Gewinner der Wette ist ein ebenfalls siebenjähriger Bub, der auf dieselbe Grundschule geht.

Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen schwerer Brandstiftung. Weil der Tatverdächtige und sein Freund aber noch keine 14 Jahre alt sind, gelten sie vor dem Gesetz als schuldunfähig und strafunmündig. Folgenlos wird die Aktion für die beiden Schüler aber nicht sein: Wie ein Polizeisprecher heute erklärte, wird das Gespräch mit den Buben und den Eltern gesucht.