7.500 Metaller streiken in Nürnberg

Es ist ein unsichtbarer Warnstreik der IG Metall, auch wenn es in der laufenden Tarifauseinandersetzung der bisher größte Aktionstag ist. Vor dem Werkstor von MAN in der Nürnberger Südstadt stehen nur wenige Betriebsräte und geben Interviews. Etliche Autos fahren gegen Mittag aus der Tiefgarage. Mitarbeitende von MAN sind dem Aufruf der IG Metall gefolgt und haben zwei Stunden früher Schluss gemacht.

Gewerkschaft: 12.000 Warnstreikende in ganz Bayern

Nach Angaben der IG Metall haben sich 12.000 Beschäftigte in ganz Bayern am Warnstreik beteiligt. Allein in Nürnberg hätten 7.500 Mitarbeiter von Metall- und Elektrobetrieben ihre Arbeit früher beendet. In Regensburg hätten rund 1.700 Mitarbeiter der Spätschicht bei BMW bereits in der Nacht die Arbeit zwei Stunden vor Dienstschluss niedergelegt.

Streiken im Homeoffice mit Abwesenheitsnotiz

Streiken in Corona-Zeiten bedeutet für Mitarbeitende im Homeoffice, eine Abwesenheitsnotiz einrichten. "Ich befinde mich im Warnstreik!", könnte als automatische Antwort im Email-Programm eingerichtet werden, hatte die IG Metall vorgeschlagen. Für den Nachmittag hatte die Gewerkschaft zu einer Videokonferenz eingeladen, um beim virtuellen Warnstreik wenigstens ein bisschen Gemeinschaftsgefühl zu erreichen.

Forderung nach vier Prozent mehr Lohn und Gehalt

Vier Prozent mehr Lohn und Gehalt fordert die IG Metall für die laufenden Tarifverhandlungen. Im vergangenen Jahr hatte die Gewerkschaft zu Beginn der Corona-Krise auf eine Tariferhöhung verzichtet. Vier Prozent seien gerechtfertigt, so die IG Metall. Denn vielen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie gehe es trotz allem gut. "Sie haben steigende Auftragszahlen", sagte Andreas Weidemann, erster Bevollmächtigter der IG Metall Nürnberg.

IG Metall nimmt Rücksicht auf krisengeschüttelte Branchen

Und bei der Forderung will sie Rücksicht nehmen auf krisengeschüttelte Branchen. Es sei ohne Zweifel, dass etwa in der Flugzeugindustrie Aufträge wegbrächen, sagte Andreas Weidemann von der IG Metall Nürnberg. Hier habe die Gewerkschaft angeboten, die Entgelt-Erhöhung auch für Beschäftigungs-Sicherung zu verwenden.

Arbeitgeberverband: Streiks sind „standortgefährdend“

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) erklärte, Streiks seien unverhältnismäßig und standortgefährdend. Wenn Unternehmen bestreikt würden, die derzeit froh um jeden Auftrag seien, widerspräche dies dem von der Gewerkschaft vorgegebenen Ziel der Beschäftigungssicherung, so der vbm. Derzeit ist keine Einigung in Sicht.