7,5 Tonnen Holz geklaut - Polizeifahndung bleibt erfolglos

Die Fahndung nach verschwundenen 15 Ster Mischholz, vor allem Fichtenholz, und acht Buchenstämmen hat die Polizei in Wörth an der Donau vorläufig ohne Ergebnis beendet. Nach Angaben eines Sprechers am Freitagnachmittag meldete der Eigentümer das Verschwinden des Holzes aus einem Wald bei Altenthann an der Grenze zu den Wäldern des Fürstenhauses Thurn und Taxis schon vor vier Wochen.

Diebe vermutlich mit schwerem Gerät im Einsatz

Er und die Polizei gingen zunächst von einem irrtümlichen Abtransport durch einen anderen Waldbauern aus. Das schließt die Polizei inzwischen aus. Die Holzdiebe sind offenbar mit schwerem Gerät, also mit einem großen Lastwagen und einem darauf montierten Kran, vorgegangen, denn das Holz ist mindestens 7,5 Tonnen schwer.

Wertvolles Buchenholz vermisst

Der Wert des Fichtenholzes wird dabei mit knapp 800 Euro angegeben, weil es sich als Brenn- oder Bauholz eignet. Der Wert der Buchen ist wesentlich höher, weil sie für Möbel oder zur Veredlung als Furnier eingesetzt werden.

Ist Bauholzknappheit der Grund für Diebstahl?

Hintergrund der Tat, so die Polizei, könne auch die Knappheit an Bauholz sein. Wegen der stark steigenden Preise lasse sich auch keine genaue Höhe des Schadens angeben.