7.000 Unterschriften für die Esel von Pähl

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Pähl südlich des Ammersees auf einem Bauernhof eine Eselfarm. Wegen des Baurechts droht der Farm das Aus. Doch die Unterstützer der Farm wehren sich. 7.000 Unterschriften haben sie jetzt zusammengetragen.

Unterschriften für die Esel

Vor dem Landratsamt in Weilheim hat Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) am Vormittag die 7.000 Unterschriften für den Erhalt der Pähler Eselfarm entgegengenommen. 2.000 davon sollen aus dem Landkreis stammen.

Um- und Anbauten ohne Baugenehmigung

Die Eselfarm war ins Visier der Baubehörden geraten, weil in den vergangenen Jahren verschiedene Um- und Anbauten ohne Baugenehmigung errichtet wurden. Der Betrieb sei ein Gewerbebetrieb und keine Landwirtschaft, heißt es im Bescheid des Landratsamts. Doch im Außenbereich darf nur die "privilegierte" Landwirtschaft Gebäude haben.

Regierung von Oberbayern muss entscheiden

Das Landratsamt hat das Landwirtschaftsamt eingeschaltet, um zu klären, ob die Eselfarm eine Privilegierung als landwirtschaftlicher Betrieb bekommt. Dann könnte die Farm mit den nicht genehmigten Gebäuden nachträglich genehmigt werden. Die Entscheidung darüber soll jetzt die Regierung von Oberbayern fällen.

Ihr liegen die Stellungnahmen von Landratsamt und Landwirtschaftsamt vor. Die Betreiberin Anahid Klotz sagte dem BR, sie hoffe, dass ihr Engagement mit einer sozialen Landwirtschaft weiter gehen kann und sie die Privilegierung erhält.

Hoffnung für Tierfreunde

Anahid Klotz bietet verschiedene Therapieformen mit ihren elf Eseln an. Darüber hinaus hält sie einige Murnau-Werdenfelser Rinder und Hühner. Sie verkauft handwerkliche Artikel in ihrem Esel-Shop und bietet Sensen-Mäh-Kurse an. Wenn sie die Privilegierung bekommt, kann das fehlende Recht geheilt werden – so heißt der Sprachgebrauch im Amtsdeutsch. Dann wäre für sie und die vielen Tierfreunde im Landkreis die Welt wieder in Ordnung.