vor 19 Minuten

7.000 Jahre alte Siedlungsreste in Schweinfurt gefunden

Archäologen haben in der Baugrube für ein geplantes Parkhaus an der Mainberger Straße in Schweinfurt Siedlungsreste von rund 5.000 vor Christus und aus der Zeit zwischen 600 und 1.200 nach Christus gefunden.