69-Jährige stirbt bei Brand eines Wohnhauses in Bamberg

In der Bamberger Innenstadt ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die 69-jährige Bewohnerin wurde von den Rettungskräften tot geborgen. Noch ist unklar, warum der Brand im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen war.