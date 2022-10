68.000 Menschen besuchen Nürnberger Consumenta

Die Consumenta ist am Sonntag nach fünf Tagen zu Ende gegangen. Wie die Messe Nürnberg mitteilt, hat sie sich bei den Besucherzahlen täglich gesteigert. Insgesamt kamen 68.000 Menschen in die Nürnberger Messehallen, die meisten von ihnen am Wochenende. An den fünf Tagen heuer seien so viele Besucher gekommen wie im vergangenen Jahr an neun Tagen, sagte Consumenta-Projektleiter Maik Heißer. Im nächsten Jahr soll an diesem Punkt angeknüpft werden.

Gin+Tonic-Messe lockte Besucher

Neben den klassischen Themenwelten Küche und Haushalt, Bauen, Wohnen sowie Genuss, gab es in diesem Jahr bei der Consumenta erstmals eine eigene Nürnberg-Halle. In dieser präsentierten sich verschiedene Nürnberger Einrichtungen oder Vereine, darunter die Verkehrsbetriebe VAG, die Feuerwehr und die Ice Tigers. Die Halle legte laut Messe "einen guten Start hin" und soll weiterentwickelt sowie etabliert werden. Als besonders attraktiv erwies sich den Organisatoren zufolge auch ein Messeberich eigens für die Liebhaber von Gin-Tonic. Allein dort seien mehr als 10.000 Besucher verzeichnet worden. Einige Aussteller hätten mehrmals Nachschub besorgen müssen.

Nächstes Jahr wieder neun Tage Consumenta

Im kommenden Jahr soll die Consumenta wieder in den Herbstferien liegen und neun Tage dauern, vom 28. Oktober bis 5. November 2023. Dieses Jahr sei die Messe aufgrund vieler anderer Veranstaltungen, die wegen Corona in den Herbst verschoben wurden, auf fünf Tage verkürzt worden, hieß es im Vorfeld. Im Jahr 2019 – der letzten Consumenta vor Corona – hatten noch 170.000 Menschen die Verbrauchermesse besucht. Damals dauerte sie ebenfalls neun Tage.