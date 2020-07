66-jähriger Vermisster tot im Tegernsee entdeckt

Ein seit einer Woche vermisster 66-jähriger Mann ist am Dienstag Nachmittag leblos im Tegernsee gefunden worden. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Der 66-Jährige wollte am 21. Juli die Egerner Bucht bei Rottach-Egern durchschwimmen, um am anderen Ufer ein Lokal zu besuchen. Dort kam der Schwimmer jedoch nie an.

Tagelange Suche war vergeblich

Zwei Tage lang hatten Wasserwacht und Polizei vergebens den See nach dem Vermissten abgesucht. Gestern Nachmittag wurde der Leichnam des Rottachers in Ufernähe an der Wasseroberfläche entdeckt.