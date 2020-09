650 Corona-Testergebnisse aus dem Kloster Mallersdorf erwartet

Die Ergebnisse der großangelegten Corona-Reihentestung im Kloster Mallersdorf stehen immer noch aus und werden für heute erwartet. Wie das Landratsamt Straubing-Bogen am Sonntagabend mitteilte, sind die Testergebnisse am Wochenende vom Labor noch nicht an das Gesundheitsamt übermittelt worden.

Landwirtschaftlicher Bereich und Kindergarten ausgenommen

Weil eine Pflegekraft aus dem Kloster Mallersdorf im Landkreis Straubing-Bogen positiv auf das Coronavirus getestet worden war, fand am Freitag eine Reihentestung im Kloster statt. Insgesamt wurden rund 650 Klosterbewohnerinnen und Mitarbeiter auf Corona getestet, so eine Sprecherin des Klosters zum Bayerischen Rundfunk.

Dabei handelt es sich um rund 400 Klosterschwestern und 250 Mitarbeiter. Ausgenommen von der Testung sind laut Landratsamt der landwirtschaftliche Bereich und der Kindergarten, da in diesen Bereichen keinerlei Kontakte bestehen.