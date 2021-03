65 Stunden im Jahr: Münchner stehen am längsten im Stau

Wer viel im Auto sitzt und Radio hört, kennt die Stau-Strecken in und um München - auch ohne selbst drinnen zu stecken. Ob die Pendler nun von Norden kommend auf der A9 stehen oder von Osten auf der A94 in die Landeshauptstadt wollen - viele davon verstopfen am Schluss den Mittleren Ring und die umliegenden Einfallstraßen. Corona hat die Mobilität im vergangenen Jahr weltweit verändert. Wie genau, hat die US-Firma INRIX, ein Anbieter von Mobilitätsinformationen, heute veröffentlicht.

Mehr als zweieinhalb Tage Stau in München

München steht in der Studie an der Spitze der staureichsten Städte in Deutschland. Der Zeitverlust, den Autofahrer im Stau vergangenes Jahr erdulden mussten, liegt bei 65 Stunden. Auch wenn München das deutsche Ranking vor Berlin, Hamburg und Nürnberg anführt - im Vergleich zu 2019 ging der Zeitverlust im Stau um fast einen ganzen Tag (22 Stunden) zurück. Während des Lockdowns von Mitte März bis Anfang April war der Rückgang des üblichen Verkehrs der Erhebung nach mit bis zu 65 Prozent in Köln und München am stärksten. Dass es im Stadtgebiet München deutlich weniger Staus gab, bestätigt auch die BR Verkehrsredaktion. Vor allem die klassischen Pendlerstaus zu Stoßzeiten waren teils komplett verschwunden.

Autofahrer in Bogotá standen 133 Stunden im Stau

Verglichen mit München, Berlin und Hamburg ist die kolumbianische Hauptstadt Bogotá ein wahr gewordener Pendler-Alptraum. Eine gute Arbeitswoche verloren Autofahrer dort aufs Jahr 2020 gerechnet im Stau. In den Top-5 finden sich außerdem noch New York und Moskau mit 100 Stunden Zeitverlust. Der Rang in der Liste wurde von INRIX übrigens aus der Gesamtwirkung der Verkehrsüberlastung im Verhältnis zur Einwohnerzahl ermittelt, der Zeitverlust im Stau ausschließlich in Bezug auf das Verkehrsaufkommen in einer ausgewählten Stadt.

Mobilität verändert sich - Fahrrad als klarer Gewinner

Einer Studie des Digitalverbandes Bitkom zufolge hatten die meisten Deutschen das Bedürfnis, Verkehrsmittel mit vielen Fahrgästen zu vermeiden. Gut die Hälfte der Nutzer von Bus und Bahn gaben in der Befragung an, weniger gefahren zu sein. Zwar fuhren auch ein Drittel mehr Leute mit dem eigenen Auto, fast 40 Prozent gaben aber an auf das Fahrrad umgestiegen zu sein. Diesen Trend bestätigt sich auch der Verband des Deutschen Zweiradhandels, der für 2020 mit einem Umsatzplus im zweistelligen Bereich rechnet.