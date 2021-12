64-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Marktheidenfeld

Gegen etwa 2.45 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld über einen Brand in der Altstadt informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Obertorstraße. Die komplette Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt in Brand und war dicht verraucht, so die Feuerwehr.

Feuerwehr sucht nach vermissten Bewohner

Eine Bewohnerin der brennenden Wohnung sei mit schweren Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung aus dem Haus gerettet worden. Auch die beiden Bewohner der darunterliegenden Wohnung seien von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Laut der Polizei Unterfranken hatten sich zwischenzeitlich die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses selbst ins Freie begeben. Doch von einem 64-jähriger Bewohner aus der brennenden Wohnung fehlte jede Spur. Mehrere Feuerwehr-Trupps betraten unter Atemschutz die Brandwohnung, um die vermisste Person zu suchen.

64-Jähriger noch vor Ort gestorben

Die Einsatzkräfte fanden den Mann dann bewusstlos in seiner Wohnung und brachten ihn aus dem Gebäude. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der Mann noch an der Einsatzstelle an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Außerdem heißt es von der Polizei Unterfranken, dass ein Rettungsdienst ein Teil der Anwohnerinnen und Anwohner mit leichten bis teils schweren Verletzungen behandelte und manche in Krankenhäuser brachte. Ein Rettungsdienst behandelte ein Teil der restlichen Anwohnerinnen und Anwohner mit leichten bis teils schweren Verletzungen. Manche mussten in Krankenhäuser gebracht werden, so die Polizei Unterfranken.

Großaufgebot der Feuerwehr

Laut Feuerwehr bekämpften insgesamt neun Trupps unter Atemschutz das Feuer und kontrollierten anschließend das komplette Gebäude. Die angrenzenden Gebäude mussten ebenfalls zunächst geräumt werden. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Erlenbach, Glasofen und Hafenlohr waren vor Ort. Zudem betreuten zwei Notfallseelsorger Betroffene und Einsatzkräfte. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte aufgrund der Witterung nicht in Marktheidenfeld landen.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter. Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, ist das Feuer nach ersten Erkenntnissen in der Küche des 64-Jährigen ausgebrochen. Der Sachschaden ist noch unklar.