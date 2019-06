64-Jährige aus Simbach vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Dienstagnacht wird eine 64-jährige Frau aus Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn) vermisst. Die 64-Jährige hat in der Nacht unbemerkt das Haus verlassen. Wie es heißt, soll sie hilf- und orientierungslos umherirren. Obwohl die Polizei schon nach Isolde Z. gesucht hat, konnte sie bisher noch nicht gefunden werden. Aufgrund der heißen Temperaturen bestehe für die 64-Jährige eine gesundheitliche Gefahr, so die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Sollten Zeugen die Frau gesehen haben, sollten sie sich an die Polizei wenden. Die 64-Jährige wird als 1,65 Meter groß beschrieben, sie hat eine schlanke Figur, glatte, braune Haare und spricht bayerischen Dialekt.