64-Jährige aus dem Landkreis Passau vermisst

Die Polizei sucht nach einer 64-jährigen Frau aus Aldersbach im Landkreis Passau. Wie das Präsidium in Straubing mitteilt, ist Frau Renate Stadler seit Donnerstag (02.09.) verschwunden und wurde am Samstag (04.09.) als vermisst gemeldet. Die 64-Jährige leidet an gesundheitlichen Problemen, die es ihr erschweren, weite Strecken zurückzulegen. Ihr Auto steht noch immer vor ihrem Wohnanwesen. Ob die Vermisste zu Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs ist, ist nicht bekannt.

Hinweise an Polizei Vilshofen

Bisher verliefen alle Suchmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr ohne Erfolg. Frau Stadler ist circa 165 cm bis 170 cm groß, hat eine kräftige Statur, dunkelbraune und nackenlange Haare. Hinweise nimmt die Polizei Vilshofen unter 08541/96130 entgegen.