63-Jähriger verunglückt beim Schneeschuhwandern im Allgäu

Ein 63-jähriger Mann aus Sonthofen war am Montagvormittag zu einer Schneeschuhwanderung in der Nähe von Bad Hindelang im Oberallgäu aufgebrochen, kehrte aber bis zum späten Nachmittag nicht zurück. Seine Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die eine aufwändige Suchaktion startete.

Mitglieder der Bergwacht und Hundegruppe im Einsatz

Rund 80 Mitglieder der Bergwacht suchten am Nachmittag und Abend in den Bereichen Wertacher Hörnle, Spieser, Bildstöckle und Tiefenbacher Eck. Auch eine Hundegruppe sowie die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West waren im Einsatz.

Wanderer starb wohl an einer inneren Verletzung

Am späten Abend fanden die Einsatzkräften den 63-Jährigen leblos im Bereich des Tiefenbacher Ecks. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation habe der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen können, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen starb er an einer inneren Verletzung oder Erkrankung.