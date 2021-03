63-Jähriger in Eichendorf vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Seit vergangenen Samstag wird der 63-jährige Gerd Otto Feßer aus dem Arbeiterwohlfahrt-Wohnheim in Eichendorf im Kreis Dingolfing-Landau vermisst. Weil eine großangelegte Suche mit Personensuchhund und Polizeihubschrauber erfolglos verlaufen war, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Polizisten finden Fahrrad

Der Vermisste war am Samstag gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad weggefahren. Dieses wurde am Sonntag von einer Polizeistreife am sogenannten "Bockerlbahnradweg" auf Höhe Möding gefunden. Vom Vermissten jedoch keine Spur.

Beschreibung des Vermissten

Gerd Otto Feßer ist 175 Zentimeter groß und 80 Kilogramm schwer. Er ist schlank, trägt einen glatten, kurzen Haarkranz und spricht Hochdeutsch. Wer den Vermissten sieht, soll sich an die Polizei in Landau an der Isar oder jede andere Polizeidienststelle wenden.