623 Fahrer zu schnell: So lief der Blitzmarathon in Unterfranken

Die Bilanz des Blitzermarathons in Unterfranken fällt überwiegend positiv aus: 623 von rund 20.000 Fahrzeugen, deren Geschwindigkeit gestern in Unterfranken gemessen wurde, waren zu schnell unterwegs. Bei der letzten Blitz-Aktion waren es noch 372 Verstöße bei 17.000 Messungen gewesen.

Negativrekord liegt bei 149 km/h

Beim jetzigen Blitzmarathon wurde an 130 Messstellen in der Region gemessen. Die höchste Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit leistete sich ein Autofahrer an auf der B19 bei Heidingsfeld. Er fuhr 149 statt der erlaubten 100 km/h. Ihm stehen nun ein Bußgeld von 320 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg ins Haus.

Viel Verständnis - bei den meisten

Während die meisten Verkehrsteilnehmer laut Polizei großes Verständnis für den Blitzmarathon zeigten, brachten sich andere über die Geschwindigkeitsmessung hinaus in die Bredouille. Ein Autofahrer auf der B19 bei Würzburg kehrte etwa - nachdem man ihn mit 35 km/h zu viel geblitzt hatte - aus der Gegenrichtung zur Messstelle zurück und filmte diese mit seinem Handy. Er wurde erneut gestoppt und wegen der Benutzung des Handys am Steuer angezeigt.

Ein Mann in Schweinfurt regte sich über den Ort der Geschwindigkeitsmessung auf. Ein deeskalierendes Gespräch zeigte laut Polizei keinen Erfolg, der 59-Jährige beleidigte die Beamten und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Polizei ist zufrieden

Die Polizei Unterfranken zeigt sich in ihrer Mitteilung zum Blitzmarathon mit dessen Verlauf zufrieden. Dennoch betont man, dass auch außerhalb solcher Aktionen Kontrollen durchgeführt werden. Zudem weisen die Beamten auf den Sinn der Aktion hin: Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeiten waren auch 2021 die Hauptunfallursache in Straßenverkehr.