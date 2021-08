62-Jähriger stirbt bei Holzfällarbeiten

Bei Holzfällarbeiten in Denkendorf im Landkreis Eichstätt ist ein 62-Jähriger am Freitagabend tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Rentner am späten Abend im Denkendorfer Ortsteil Bitz zusammen mit einem 57-jährigen Helfer gerade einen frisch gefällten Baum untersucht. Da geriet der Stamm plötzlich in Bewegung und begrub den Mann unter sich.

Für den Rentner kam jede Hilfe zu spät

Sofort eingeleitete Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.