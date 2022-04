62-Jährige mit Luftgewehr beschossen und leicht verletzt

Ein Campingplatz in Motten im Landkreis Bad Kissingen: Hier hatte sich eine 62-Jährige im Bereich der öffentlichen Sanitäranlagen aufgehalten. Dann wurde sie mit einem Luftgewehr beschossen. Laut Polizei wurde die Frau am Oberarm und am Hals getroffen und dabei leicht verletzt.

18-Jähriger gibt Schüsse aus Luftgewehr zu

Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen Verdächtigen, der sich zum Tatzeitpunkt im Dachgeschoss des Gaststättengebäudes auf dem Campingplatz aufgehalten habe. Die Bad Brückenauer Polizei konnte das Luftgewehr finden und sicherstellen. Mittlerweile hat der Heranwachsende die Schüsse eingeräumt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß nach dem Waffengesetz verantworten.