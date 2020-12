62. "Brot für die Welt"-Spendenaktion in Nürnberg gestartet

Mit einem festlichen Gottesdienst ist in der Nürnberger Sebalduskirche die 62. Spendenaktion "Brot für die Welt" für die bayerische evangelische Landeskirche eröffnet worden. Die Hilfsaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Kindern Zukunft schenken".

Corona verschlimmerte Situation armer Länder

In vielen ärmeren Ländern habe Corona-Pandemie die Kinder besonders hart getroffen, weil sie unter dem Eingesperrtsein und häuslicher Gewalt besonders leiden. Auch die wirtschaftliche Not und der Hunger hätten sich durch Corona verschlimmert, weil vielen Eltern das Einkommen weggebrochen sei, heißt es in dem Spendenaufruf. In seiner Predigt verdeutlichte der bayerische Diakoniepräsident Michael Bammessel, wie wichtig deshalb Bildung für Kinder sei, weil sich sonst der Teufelskreis von Armut immer wiederhole.

Auch in Deutschland leiden ärmere Familien

Der Teufelskreis der Armut, den Bammessel anspricht, betreffe Länder aus aller Welt. So hätten auch in Deutschland die Kinder aus ärmeren Familien am meisten unter den Schulschließungen zu leiden. Ebenfalls am Gottesdienst beteiligten sich Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern, Stadtdekan Jürgen Körnlein und der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Bammessel rief mit ihnen zusammen dazu auf, gerade in diesem schwierigen Jahr zu spenden.

Projekt "Schule statt Kinderarbeit"

Besonders bedacht wird dabei ein Projekt in Sierra Leone unter dem Motto "Schule statt Kinderarbeit". In dem afrikanischen Land muss jedes zweite Kind arbeiten gehen, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Die Organisation SIGA (Siera Grass-roots Agency) versucht das zu ändern und den Kindern einen regelmäßigen Schulbesuch zu ermöglichen.