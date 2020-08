600 Meter Hochwasserschutz in Gunzenhausen schreitet voran

Im mittelfränkischen Gunzenhausen soll ein Hochwasserschutz die Stadt vor Überflutung schützen. Gleichzeitig sollen sich Deich und Hochwasserschutzmauer aber harmonisch in das Stadtbild einfügen. Daher wurde gemeinsam mit den Bürgern ein Konzept erarbeitet. Geplant ist, dass im Bereich zwischen der Lindenallee am Ende der Stadt und der Altmühl beispielsweise eine Sitzsteinreihe und eine Landschaftswelle zum Verweilen gibt. Ein Panoramaweg soll über den aufgeschütteten Deich führen und ein Sonnendeck und eine Pergola laden zukünftig zum Ausruhen ein.

Hochwasserschutz mit 600 Metern Länge

Das Projekt wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt wurde der rund 600 Meter lange Hochwasserschutz gebaut, im zweiten Schritt sollen die gestalterischen Elemente folgen. Dafür laufen derzeit noch Gespräche mit den Grundstücksbesitzern, teilte Thomas Keller, Leiter des Gunzenhausener Wasserwirtschaftsamts, mit.

Renaturierung der Altmühl in Planung

Bevor der zweite Bauabschnitt startet, soll die Altmühl in diesem Bereich noch renaturiert werden. "Wir möchten die Altmühl naturnaher gestalten und näher an die Altstadt bringen", so Keller. Im Zuge der Renaturierung werde auch ein Wehr herausgenommen, um es Fischen zu ermöglichen, hindurch zu schwimmen.

Stadt Gunzenhausen beteiligt sich an Kosten

Die Kosten für den Tiefbau belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, die Gestaltungselemente kommen mit circa 80.000 Euro hinzu. Getragen werden die Kosten hauptsächlich vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach. Die Stadt Gunzenhausen müsse sich mit 35 Prozent an den Kosten beteiligen.

Fertigstellung im kommenden Jahr

Diese könnten jedoch gesenkt werden, wenn beispielsweise Wartungsaufgaben wie das Mähen des Deiches oder Hochwasserschutzübungen übernommen werden. Komplett fertig soll Gunzenhausens Hochwasserschutz dann im Frühjahr/Sommer 2021 sein.