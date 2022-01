600 Jahre Stadterhebung – Helmbrechts startet in Jubiläumsjahr

Ein Jubiläumsprogramm mit dickem Fragezeichen, so überschrieb der Helmbrechtser Bürgermeister Stefan Pöhlmann (SPD) am Mittwoch die Vorstellung des Festkalenders. Die Corona-Pandemie könne dazu führen, dass mancher Programmpunkt wie das große, viertägige Jubiläumsfest samt Festumzug vom 15. bis 18. Juli 2022 komplett gestrichen werden müsse. Eine Entscheidung dazu werde wegen der besseren Planbarkeit wohl bis Ende Februar fallen, so Bürgermeister Pöhlmann.

Festvorträge und Ausstellungen zu 600 Jahre Helmbrechts

Sicher stattfinden wird dagegen der Festakt zum 600. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte am 6. Dezember 2022. An diesem Tag im Jahr 1422 erhob der Burggraf Friedrich V. von Nürnberg den im Jahre 1232 erstmals urkundlich erwähnten Ort Helmbrechts zur Stadt. Ebenfalls stattfinden sollen die zehn Festvorträge zu verschiedenen Aspekten der Stadtgeschichte sowie Ausstellungen zu wechselnden Themen in der stadthistorischen Sammlung und dem Oberfränkischen Textilmuseum.

600 Jahre Stadterhebung: Blick zurück und vor allem nach vorne

Daneben sind noch verschiedene kleinere Kultur- und Musikveranstaltungen geplant, die einfacher den geltenden Hygieneregeln entsprechend durchzuführen seien, so Bürgermeister Pöhlmann. Zum Stadtjubiläum wolle Helmbrechts aber auch nach vorne schauen und nicht nur in der Vergangenheit bleiben.

Der "Kleiderschrank der Welt" hat Strukturwandel gemeistert

Die 10.000-Einwohner-Stadt, wegen der Textilindustrie einst auch "Kleiderschrank der Welt" genannt, verzeichne seit einiger Zeit vermehrt Zuzug von jungen Familien. Seine Stadt habe den Strukturwandel gemeistert, erläutert Pöhlmann und sei mittlerweile wieder eine lebenswerte Gemeinde mit starkem Zusammenhalt und Nähe zur Natur. Dahingehend soll im Jubiläumsjahr auch mit einem Karrieretreff auf die beruflichen Möglichkeiten in und um Helmbrechts hingewiesen werden.

Unabhängig von Corona wurde das Jubiläumsbier schon eingebraut

Feiern können die Bürgerinnen und Freunde von Helmbrechts schon jetzt mit einem eigens eingebrauten Jubiläumsbier, das es seit heute zu kaufen gibt. Dazu bietet eine Helmbrechtser Bäckerei Laugengebäck in Form der Zahl "600" an.