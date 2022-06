600 Arbeitsplätze weniger - Schock bei Evobus in Neu-Ulm

Es geht ums Geld: "Wir sind der einzige Bushersteller, der in Deutschland produziert. Und es ist unser erklärtes Ziel, dass das auch in Zukunft so bleibt", so hieß es gestern aus der Konzernzentrale von Daimler Truck. Ein Teil der Produktion von Bussen soll ins Ausland verlagert werden. Dem Standort Neu-Ulm droht deshalb ein massiver Stellenabbau. Jetzt solle mit dem Betriebsrat nach sozialverträglichen Lösungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden, so Daimler Truck.

Fassungslosigkeit in Neu-Ulm

Am Standort Neu-Ulm werden Setra-Busse gebaut. Matthias Hänisch, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in Neu-Ulm, sagte: "Wir sind immer noch geschockt. Kein Mitarbeiter nimmt diese Nachricht gelassen auf. Es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit und Ängstlichkeit darüber, ob das der Anfang oder schon das Ende ist." Hinzu komme für viele die Ungewissheit, wie es weitergehe.

Stellenabbau soll sozialverträglich ablaufen

Wie genau der Stellenabbau beim Evobus-Standort in Neu-Ulm aussehen soll, ist noch nicht klar. Derzeit bemüht sich der Betriebsrat um weitere Informationen. Auf jeden Fall wolle man um jeden Arbeitsplatz kämpfen. "Jeder Arbeitsplatz, den wir auf diese Art und Weise verlieren, verlieren wir für immer. Der steht in der Region nicht mehr zur Verfügung. Der ist weg", sagt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Matthias Hänisch.

Daimler Truck will 100 Millionen Euro einsparen

Die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus Deutschland ins Ausland begründet der Mutterkonzern Daimler Truck mit dem verschärften Wettbewerb. Man müsse die jährlichen Kosten in Deutschland in den nächsten Jahren um 100 Millionen Euro reduzieren, sagte ein Sprecher. Der Betriebsrat in Neu-Ulm signalisierte Verständnis für den Kostendruck, kritisierte aber, dass der Abbau von Arbeitsplätzen offenbar die einzige Strategie sei. Matthias Hänisch kündigte an, sobald man die Zahlen vor sich liegen habe, wolle man aus Arbeitnehmersicht deshalb Gegenkonzepte unterbreiten.