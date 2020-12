04.12.2020, 06:11 Uhr

60 Traktoren blockieren Edeka-Zentrallager in Straubing

Verärgerte Landwirte haben das Edeka-Zentrallager in der Schlesischen Straße in Straubing blockiert. In der Nacht zum Freitag waren sie mit 60 Traktoren vor Ort, um gegen zu niedrige Lebensmittelpreise zu protestieren.