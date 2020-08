60 Schweine sterben bei Großbrand

Bei einem Brand in einer Scheune sind am Dienstagabend im oberbayerischen Wolfsbuch (Lkr. Eichstätt) 60 Schweine ums Leben gekommen. Zum Zeitpunkt des Brandes gegen 21.30 Uhr zog ein Gewitter über die Gegend. Der Stall der Tiere befand sich im Erdgeschoss der Scheune. In dem Gebäude waren laut Polizei auch drei Tanks mit insgesamt rund 2.000 Litern Diesel gelagert. Es sei jeweils zu einer kurzen Verpuffung gekommen. Die Feuerwehr ließ die Scheune kontrolliert abbrennen und konnte das Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude weitgehend verhindern. Allerdings beschädigte das Feuer auch das Maschinenhaus.

Großer Feuerwehreinsatz

Rund 130 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Beilngries und den Nachbarorten, der Berufsfeuerwehr Ingolstadt und des THW waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ingolstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Wie ein Sprecher auf BR-Anfrage sagte, liegt die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Im Laufe des Vormittags wollen die Experten den Brandort genauer untersuchen.

