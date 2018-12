60 Prozent mehr Anträge auf Präimplantationsdiagnostik in Bayern

In Bayern wurden dieses Jahr deutlich mehr Embryos aus Kinderwunsch-Behandlungen genetisch auf Krankheiten untersucht als zuvor. Die bayerische Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik (PID) erhielt deutlich mehr Anträge als 2017.

Sie entschied dieses Jahr insgesamt über 247 Anträge, teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Das sind 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon stimmte die Kommission 218 Anträgen zu, 29 lehnte sie ab. Seit seiner Gründung im März 2015 erhielt das Gremium insgesamt 565 Anträge. Davon stimmte es 496 zu und lehnte 69 ab.

Für die Untersuchung von befruchteten Eizellen gelten strenge Regeln

Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist in Bayern stark reguliert: Nur wenn die zuständige Ethikkommission zustimmt, dürfen Labore befruchteten Eizellen vor dem Einpflanzen in den Mutterleib untersuchen. Erst Anfang Dezember scheiterte ein Münchner Labor mit einer Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Das Labor wollte erreichen, die Eizellen in bestimmten Fällen auch ohne Zustimmung der Kommission zu untersuchen.

Laut Embryonenschutzgesetz ist es in Deutschland nur unter besonderen Umständen erlaubt, einen Embryo nach einer künstlichen Befruchtung vor dem Einpflanzen in den Mutterleib genetisch zu untersuchen. Entweder muss das Risiko schwerer Erbkrankheiten bestehen - oder die hohe Wahrscheinlichkeit einer Tot- oder Fehlgeburt.

Der Großteil der deutschen Fälle wird in Bayern entschieden

Insgesamt gibt es in Deutschland fünf PID-Ethikkommissionen: Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen haben eigene, die übrigen Länder haben sich zu zwei Verbünden zusammengetan. Wie viele Anträge insgesamt gestellt werden, wird nicht zentral erfasst. Schätzungen gehen von 300 bis 400 Fällen im Jahr aus. Das bedeutet, dass ein Großteil der Fälle vor der bayerischen Kommission entschieden wird. Der Grund ist, dass besonders viele PID-Zentren ihren Sitz im Freistaat haben.