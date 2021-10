60 Jahre Riedbergpass: Deutschlands höchste Gebirgsstraße

Knatternde Traktoren und herausgeputzte Oldtimer: 60 Jahre nach seiner offiziellen Einweihung rollten am Samstag Fahrzeuge über den Riedbergpass, die das Straßenbild seiner Bauzeit prägten. Beim "Haus des Gastes" in Obermaiselstein hatten die stolzen Maschinen am Morgen beisammen gestanden, waren bestaunt worden, und vielen Besucher Anlass, die ein oder andere Erinnerung aus dem Gedächtnis zu kramen.

Spannende Anekdoten zur Geschichte des Riedbergpasses

Das hatte zuvor auch Karl Schmid aus Obermaiselstein getan. Er ist einer der Zeitzeugen, die in einem Film über die Entstehung und die Geschichte des Riedbergpasses zu sehen ist. Bei der Premiere am Samstag lauschten die Besucher dann auch gespannt seiner Anekdote von einem italienischen Gastarbeiter, der beim Bau mitgeholfen hatte. Als der in den 1950er-Jahren nachts seinen Bauwagen hoch oben am Riedbergpass verlassen wollte, verkniff er sich den Toilettengang, weil sich die brunftigen Hirsche zu sehr nach Bär oder Wolf anhörten. Wie sich der Gastarbeiter schließlich beholfen hat, das wollte Karl Schmid nicht verraten.

Mit Radl und Oldtimerbus 1.400 Höhenmeter erklimmen

Nichts verraten brauchten, weil ihnen ins Gesicht geschrieben, die vielen Radfahrer, die am Samstag in Obermaiselstein unterwegs waren. Dutzende hatten nämlich die Herausforderung angenommen, die nicht aufhören wollende Steigung in Richtung Grasgehrenhütte zu bezwingen. Dazu waren von den Veranstaltern E-Bikes zur Verfügung gestellt und die Passstraße vier Stunden lang für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Nur ein Setra-Omnibus aus den 1960er-Jahren durfte fahren, transportierte er doch im Pendelverkehr jeweils 45 Besucher bergauf und bergab. Und wie Busfahrer Otto Reisch berichtete, schwärmten die Fahrgäste – trotz fehlender Klimaanlage – jedes Mal wieder von der herrlichen Aussicht durch die gerundeten Dachfenster. Das ist ein Markenzeichen dieses Oldtimers.

Beobachtungsstation für Hirsche und Gämsen

Eine ganze andere Perspektive bekamen die Besucher auf halber Passhöhe bereits geboten, von Marina Gabler vom "Alpinium" (vormals: Zentrum Naturerlebnis Alpin). Gemeinsam mit ihrem Kollegen hatte sie Spektive und Ferngläser aufgebaut, um damit Hirsche und Gämsen beobachten zu können. Und wer genau lauschte, der konnte es einfach nicht überhören: Es ist Brunftzeit, und das nicht nur am Riedbergpass.

Kreisbauhof Obermaiselstein zeigt Ausrüstung

Ein alljährlich wiederkehrendes Erlebnis, von dem sicherlich auch die Mitarbeiter des Kreisbauhofs Obermaiselstein berichten können. Die sind dafür verantwortlich, dass der Riedbergpass befahrbar bleibt, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Welche Ausrüstung sie dafür nutzen und welche Fahrzeuge sie dazu bewegen: All das zeigten sie in einer kleinen Ausstellung. Außerdem gab es eine Fotodokumentation zur "Baustelle Riedbergpass".

Wer also wollte, der konnte entdecken, wie viel Leben in und um den Riedbergpass herum steckt. Das Spannendste aber sind die Geschichten von Einheimischen und Gästen, die sie mit der höchsten Passstraße Deutschlands verbinden.