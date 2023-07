60 Jahre KaGe Ellingen: Musicalshow im Bergwaldtheater

Einer nach dem anderen steigt die Treppen des Weißenburger Bergwaldtheaters hinauf. Alle haben Kisten und Körbe dabei. Darin liegen bunte Kostüme, Perücken und Accessoires. Nach und nach füllt sich die Bühne des Bergwaldtheaters. Am Ende stehen 120 Tänzerinnen und Tänzer bereit für die Probe für die Show "Das ist was wir tun" der Karnevalsgesellschaft KaGe Ellingen. Die wird 60 und hat für dieses Jubiläum eine rund dreistündige Musicalshow auf die Beine gestellt.

Erschwerte Planung wegen Corona

Seit drei Jahren laufen die Planungen für "Das ist was wir tun". Zunächst lief das Projekt recht schleppend an. Wegen Corona. "Weil einfach der Kontakt weg war und für so einen Verein ist es unglaublich wichtig, dass wir den Fasching haben, dass wir uns sehen, dass jeder mal auf der Bühne war", sagt Katharina Stöbich, künstlerische Leiterin bei der KaGe Ellingen. Erst als sie in Präsenz das Projekt vorgestellt hatten, kamen die Anmeldungen.

Mehr als 1.000 Kostüme

Die Show ist eine Reise durch die Welt der Musicals. Unter anderem Mary Poppins, Tarzan, Dirty Dancing und König der Löwen bringen die Ellinger auf die Bühne. Mehr als 1.000 Kostüme hat Mandy Kargerer zusammen mit ihrem Team kreiert. Mit Madame Pottine aus die "Die Schöne und das Biest" tanzt zum Beispiel eine Teekanne über die Bühne und beim Schlussakkord für "Der König der Löwen" zeigt sich, wie viel Aufwand die Verantwortlichen in die Kostüme der 120 Tänzerinnen und Tänzer gesteckt haben.

Keine Nachwuchssorgen bei der KaGe

Die Truppe der KaGe Ellingen ist bunt gemischt: Jung und alt sowie Männer und Frauen tanzen gemeinsam auf der Bühne. Allein 40 Kinder sind an der Produktion beteiligt. Denn Nachwuchssorgen hat der Faschingsverein aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen nicht. "Ich glaube, das liegt daran, dass wir auch regelmäßig die Optionen haben, die Kinder auf die Bühne zu lassen. Wenn man ihnen die Bühne schmackhaft machen kann, dann lecken die schon Blut – auch in jungen Jahren – und bleiben dann dabei", ist Alexander Gun, Vorsitzender der KaGe Ellingen, überzeugt.

Die Kinder und Jugendlichen selbst, haben vor allem Spaß am Tanzen. Aber noch etwas Anderes spielt für sie eine Rolle. "Ich mache mit, weil die Gemeinschaft sehr toll ist. Weil sie alle so herzlich sind und so nett", sagt die zwölfjährige Anna-Lena. Das findet auch Hannah. "Ich finde die Gruppe so toll, weil alle zusammenhalten und sich jeder gegenseitig hilft", sagt sie.

Ellinger lieben was sie tun

Bei den Proben kommt die Musik noch vom Tablet. Bei der Aufführung selbst wird sie dann von einer Band gespielt. Außerdem hat die KaGe drei Solisten und sechs Chorsänger für die Live-Musik engagiert. Aber auch in den Reihen der Faschingsleute finden sich begabte Sängerinnen und Sänger, die ihren Part selbst übernehmen. Die Akteure der Ellinger KaGe, lieben was sie tun. "Ich tanz wirklich für mein Leben gern und zeig das gern anderen und plan gerne so Shows und das mach ich einfach total gern", sagt stellvertretend die künstlerische Leiterin Katharina Stöbich. "Das ist was wir tun" ist drei Stunden Musical mit viel Leidenschaft, guter Laune und Gänsehautmomenten. Karten für die Show gibt es im Kulturamt Weißenburg oder unter berwaldtheater.de.