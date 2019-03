60 Jahre Barbie – Erinnerungen und Gedanken aus der Oberpfalz

Eine Umfrage unter den weiblichen Oberpfälzerinnen zeigt, die Barbie war einfach aus keinem Mädchenzimmer weg zu denken. Sie ließ sich biegen, war immer perfekt geschminkt, hatte wunderschöne lange Haare zum Kämmen und Hochstecken und es gab unendlich viele Kleidungsstücke und Accessoires für die langbeinige Dame.

Eine Frau wie aus dem Bilderbuch

Und genau das macht sie aus – denn die Barbie-Puppe war konzipiert als Model, zum Anziehen, Ausziehen – und Stylen. Das hat sie von der klassischen Babypuppe unterschieden, sagt Expertin Christa Mühlbauer aus der Puppenklinik in Weiden. Mit der Babypuppe hat man nämlich klassisch Mutter-Vater-Kind gespielt. Und dann ist das Stylen und vor allem die Mode der jeweiligen Zeit in die Kinderzimmer eingezogen.

Die Bekleidung, die auch mit der Mode mitgegangen ist, das zeichnete die Barbie aus, meint Christa Mühlbauer. Später dann war das Attraktive an der Seite von Barbie ein Mann namens Ken. Der allerdings nicht ganz so einschlug wie die Barbie selbst. Während so manche Oberpfälzerin auch schon mal an die zehn bis zwanzig Barbies im Kinderzimmer herumsitzen hatte, da die hübschen Damen auch vererbt wurden, waren mehr als ein bis zwei männliche Kens nicht zu finden.

Barbie hatte die perfekten Maße

Allerdings kommt das Aussehen der schlanken Blonden mit den idealen Proportionen bei vielen bis heute nicht so gut an. Das Superschlanke war fast unnatürlich und die Größe genauso perfekt wie die blonden Haare und die blauen Augen. Zu perfekt, meinen da auch viele Befragte in der Oberpfalz. Und auch so manche heute erwachsenen Männer fanden schon zur damaligen Zeit die Kurven, die Linie und das Geschminkte etwas zu ideal.

Heute wie damals ist sie im Kinderzimmer zuhause

Noch immer dürfte es sie in jedem Haushalt mit einer Tochter geben, denn statistisch gesehen hat Barbara Millicent Roberts - wie sie mit vollem Namen heißt, in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von 100 Prozent. "Vorher hat man eine Puppe gehabt, einen Kaufladen und eine Puppenstube", so die Expertin Christa Mühlbauer aus der Puppenklinik in Weiden, "und mit der Barbie-Puppe war das alles eins. Es gab die Barbie-Puppe, dann kam Ken, dann ein Baby und eben auch das ganze Zubehör an Kleidung, an Möbeln und sogar ein Haus".

Ein Gutes hat sie jedenfalls, was wohl auch den Preis rechtfertigt, sagt die Puppendoktorin aus Weiden:

"Die Barbie-Puppen sind total stabil, so gebaut, dass die Kinder sie verdrehen können, ohne dass gleich etwas abbricht. Und wenn etwas kaputt ist, dann kann man die auch wirklich wieder richten."