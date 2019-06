60-Jähriger ertrinkt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Der 60-Jährige aus Freising war am Samstagvormittag von einer Schwimmrunde im Weicheringer See nicht mehr zurückgekommen. Eine großangelegte Suche startete. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers entdeckte den Mann - leblos treibend im Uferbereich.

Erst am Freitag ertrank eine 72-jährige Münchnerin im Weßlinger See. Bereits am Mittwoch ging eine 79-jährige Frau aus Dießen im Ammersee unter. Sie wurde am Freitag von einer Spezialfirma mit Hilfe von Sonawellen tot unter Wasser gefunden. Ebenfalls am Ammersee verlor am Dienstag ein 69-jähriger Münchner sein Leben - er schwamm vom Strandbad in Herrsching los und kam nicht mehr zurück. In keinem der Fälle liegt nach ersten Ermittlungen Fremdverschulden vor. Die Polizei geht von tragischen Badeunfällen aus.