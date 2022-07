60-Jähriger aus Ruderting vermisst: Wo ist Ottmar Schmidt?

In Ruderting sucht die Polizei nach einem 60-Jährigen. Er war in der Nacht zum Dienstag aus dem Haus gegangen und nicht mehr zurückgekehrt.

Vermisster ist schlecht zu Fuß und auf Medikamente angewiesen

Ottmar Schmidt ist mit seinem schwarzen Renault Clio mit dem amtlichen Kennzeichen PA-TL4 unterwegs. Der Vermisste ist sehr schlecht zu Fuß und auf Medikamente angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich unter Umständen in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei am Mittwoch.

Die Beschreibung:

Herr Schmidt ist 1,60 Meter groß, kräftig und hat kurze, dunkle Haare sowie einen Oberlippenbart. Hinweise nehmen die zuständige Polizeiinspektion Passau (0851/9511-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.