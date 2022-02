60.000 Euro Schaden: Fahranfänger kracht in Polizeiauto

Ein Fahranfänger ist mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen, dabei wurden zwei Beamte verletzt. Der 18-Jährige wollte am Donnerstag in Hof an einer Kreuzung links abbiegen und übersah das Polizeiauto, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Fahranfänger übersieht Streifenwagen beim Abbiegen

Kurz vor 18 Uhr war der 18 Jahre alte Fahranfänger mit seinem Auto auf der Ernst-Reuter-Straße in Richtung Naila gefahren und wollte an der Kreuzung links in den Wölbattendorfer Weg abbiegen. Dabei übersah er das in Richtung Rehau fahrende Dienstfahrzeug der Polizei, das ohne "Sonderrechte" - also ohne Blaulicht und Sirene - unterwegs war und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Der Streifenwagen krachte mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des abbiegenden Autos. Eine Polizistin und ihr Kollege wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Führerscheinstelle müsse nun prüfen, ob er seinen Schein behalten kann, sagte ein Polizeisprecher.

60.000 Euro Sachschaden, zwei verletzte Beamte

Der gesamte Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle sei es zu massiven Verkehrsstörungen im Feierabendverkehr gekommen, heißt es weiter.