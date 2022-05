60.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Oberkotzau

Bei einem Verkehrsunfall in Oberkotzau sind am Samstagabend drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer eines Wagens gegen 21.30 Uhr von der Konradsreuther Straße nach links in die Hofer Straße abbiegen. Die an dieser Stelle installierte Ampelanlage war bereits außer Betrieb gewesen, heißt es weiter.

Drei Verletzte und 60.000 Euro Schaden

Dabei habe der Mann, der abbiegen wollte, ein vorfahrtsberechtigtes, aus Richtung Hof kommendes Auto übersehen und war diesem frontal in die linke Fahrzeugseite gefahren. Die Feuerwehr musste die Fahrertür des Autos herausschneiden, um den Fahrer medizinisch versorgen zu können. Er und sein Mitfahrer erlitten, ebenso wie der Unfallverursacher, leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden an den total beschädigten Fahrzeugen wird auf 60.000 Euro geschätzt.