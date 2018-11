6. Würzburger Jonglier- und Akrobatikconvention

Ob Kind oder Erwachsener, ob Anfänger oder Profi, die Veranstalter versprechen jedem Besucher ein tolles Programm mit Workshops und Shows, mit allem was dazugehört: Laufkugel, Drahtseil und Keulen. Besonders Jonglierfremde sollen für das Jonglieren und die Akrobatik begeistert werden, so der Veranstalter Joke e.V. Am Samstag werden Anfängerworkshops für Jonglage, Diabolo, Luft- und Bodenakrobatik, angeboten.

Arbeit mit Licht- und Spezialeffekten

Als Besonderheit gibt es bei Dunkelheit im Außenbereich der s.Oliver Arena einen eigens abgesperrten und abgesicherten Bereich für Feuerjonglage. Für diejenigen, die Farben und Lichter lieben, gibt es einen Schwarzlichtraum, in dem Schwarzlichttheater geprobt und LED-Jonglage trainiert wird.

Galashow mit Profis aus Zirkus und Varieté

Am Samstagabend findet eine Galashow statt, in der eingeladene Zirkus- und Varietéprofis auftreten. Teilnehmer bezahlen 35 beziehungsweise 30 Euro für die Workshops und den Besuch der Gala. Tickets für die Galashow kosten 8,80 Euro beziehungsweise 6,60 Euro.