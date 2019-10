6. Hofer Cellotage: Eröffnungskonzert mit Ariel Barnes

Zum sechsten Mal gibt es in Hof Cellotage. Eröffnet werden sie mit einem Konzert des kanadischen Künstlers Ariel Barnes am Montag, 28.10.19, 19.30 Uhr in der Hofer Klangmanufaktur. Der Solocellist der Nürnberger Symphoniker wird von der Pianistin Emi Munakata aus Japan begleitet.

Meisterkurse für Nachwuchskünstler

Zu den Hofer Cellotagen haben sich 50 Musiker und Nachwuchskünstler, überwiegend aus Bayern, angemeldet. Sie werden von Dienstag bis Freitag (jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr) an Meisterkursen in den Sparten Kammermusik, Cello und Cello-Orchester teilnehmen. Es unterrichten unter anderem die "Vier Evangcellisten". Das Violoncelloquartett wurde 2008 in Weimar von Markus Jung mitbegründet. Der Cellist ist mittlerweile Mitglied der Hofer Symphoniker, die die Cellotage mitorganisieren.

Abschlusskonzert mit den "Vier Evangcellisten"

Die Hofer Cellotage gehen bis Samstag (02.11.19). Das Abschlusskonzert veranstalten die "Vier Evangcellisten" mit Kursteilnehmern. Insgesamt sind dann acht Violoncelli zu hören. Welche Stücke auf dem Programm stehen, steht noch nicht fest.

Die echten Evangelisten als Namensgeber

Die "Vier Evangcellisten" haben sich bei der Namensgebung ihres Quartetts an den Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes aus der Bibel orientiert. Zwei Cellisten, nämlich Markus Jung und Lukas Dihle, heißen mit ihren Vornamen wie die historischen Personen aus dem Alten Testament. Ein weiteres Mitglied, Mathias Beyer, heißt zumindest so ähnlich. Das vierte Quartett-Mitglied ist Hanno Riehmann.