6.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert, tatsächliche Zahl höher

Aus der Ost-Ukraine ist Olga Ermolchenko mit ihrer 15 Jahre alten Tochter nach Bamberg gekommen. Ihr Mann und ihr Sohn konnten nicht ausreisen. Zweieinhalb Tage habe die Flucht gedauert, erzählt sie in ihrer Notunterkunft, der Aurachtalhalle in Stegaurach. Auf den dortigen Feldbetten und ohne Privatsphäre bleiben die beiden nur wenige Tage, dann sollen sie in eine Wohnung oder in ein Zimmer ziehen. Wichtig ist nun, dass sie sich registrieren lassen.

Ukraine-Flüchtlinge: Nur kurz im Ankerzentrum

Dazu hatten längst nicht alle Geflüchtete bisher Gelegenheit. Manche sind bei Freunden oder Verwandten untergebracht und waren noch nicht auf dem Amt oder in der Anker-Einrichtung in Bamberg. Dort sind laut Regierung von Oberfranken bisher 1.500 Menschen angekommen. Viele Asylbewerber aus Syrien oder Afghanistan sind dort untergebracht. Die Ukrainer blieben nur wenige Tage im Ankerzentrum, sagte Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz: "Angesichts der großen Zahl von Menschen, die bei uns ankommen, werden die Menschen entweder von uns nach kurzer Zeit weiterverteilt oder sie können sich auch ganz frei bewegen innerhalb Deutschlands oder anderer EU-Mitgliedsstaaten."

Größter Wunsch: Zurück in eine friedliche Ukraine

In Stegaurach im Landkreis Bamberg sind neben Olga Ermolchenko am Wochenenden fast 200 Menschen in der Mehrzweckhalle untergekommen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder, so Stegaurachs Bürgermeister, Thilo Wagner (FW). Rund 100 Menschen seien schon auf Privatunterkünfte im Landkreis verteilt worden. In den kommenden Tagen sollen auch die restlichen Geflüchteten in Hotels, Wohnungen oder bei Gastfamilien unterkommen. Dann sei in der Mehrzweckhalle wieder Platz für neue Geflüchtete aus der Ukraine, so Wagner. Olga Ermolchenko ist dankbar für die Unterstützung, wünscht sich aber vor allem: "Wir wollen bald wieder als Familie zusammen sein und zurück in die Ukraine. Ich wünsche mir, dass alles schnell aufhört und wir Ostern zusammen feiern können."